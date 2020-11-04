Tesla выплатила Илону Маску $3 млн

Как сообщает Forinsurer, эта страховка покрывает расходы членов совета директоров на защиту, урегулирование споров или вынесение судебных решений (которое не было включено в общее покрытие топ-менеджмента компании).

Tesla не уточнила, какие страховщики обеспечили покрытие D&O членам совета директоров компании.

Как пишет издание, по состоянию на июнь 2020 г. Илон Маск и Tesla заключили соглашение, чтобы обеспечить “возмещения ущерба” ​​D&O сроком на 90; дней страховая сумма составила $100 млн.

Платеж Tesla Маску в размере $3 млн был основан на “рыночной премии”, рассчитанной на 90 дней, а затем снижен вдвое, говорится в заявлении SEC. Но в предыдущем документе SEC Tesla заявила, что заплатит Маску как минимум $1 млн. за покрытие – сумму, которую также подтвердили некоторые инсайдеры.

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