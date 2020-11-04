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В Турции ужесточили требования к регулированию соцсетей
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В Турции ужесточили требования к регулированию соцсетей

Турецкий парламент принял в конце июля закон, который усиливает контроль над социальными сетями
В Турции вступил в силу новый закон об ужесточении регулирования социальных сетей. В связи с этим на целый ряд компаний, в частности Facebook, Twitter, Instagram, Periscope, Youtube и TikTok, наложены крупные штрафы.

 Как сообщил в среду, 4 ноября, замминистра транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Сайан, каждая из соцсетей оштрафована на 10 миллионов лир (около 1 млн евро) за то, что они не назвали в назначенный срок своего местного представителя.

Турецкий парламент принял в конце июля закон, который усиливает контроль над социальными сетями - если в Турции их посещают более 1 миллиона пользователей в день, то они должны открыть местный филиал и назначить представителя, обладающего турецким гражданством. Если это требование не будет выполнено, трафик популярных соцсетей может быть ограничен судом на 95 процентов.

Закон также обязывает платформы в течение 48 часов реагировать на запросы по удалению или блокированию контента.

Правозащитная организация "Репортеры без границ" ранее осудила действия официальной Анкары, указав, что социальные медиа являются "последним убежищем критической журналистики в Турции". Правозащитники расценили законопроект как единственный ответ "политически ослабленного" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на жесткую критику в интернете. По оценке "Репортеров без границ", Facebook пользуются 37 млн жителей Турции, а Twitter - 16 млн. 

Источник: Bin.ua

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среда 04.11.2020 | 21:45
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