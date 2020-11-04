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АвтоВАЗ увеличили объемы продаж
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АвтоВАЗ увеличили объемы продаж

В октябре сообщалось, что компания планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года
​«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей в октябре на 22,5 процента (до 37 тысяч машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордом с октября 2014 года, говорится в отчете компании.

В тройку лидеров по продажам вошла Lada Granta с результатом в 12 756 автомобилей (плюс 8,9 процента), Lada Vesta занимает второе место, было поставлено 11 853 автомобиля (плюс 42,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Замыкают тройку пассажирские и коммерческие версии Largus, в октябре российский автогигант реализовал 4779 таких машин (плюс два процента).

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» решил отозвать 90 124 автомобилей Lada моделей Xray и Vesta. Причиной этого является вероятность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

В октябре сообщалось, что компания планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на полгода из-за негативного прогноза по развитию российского авторынка. В режиме полной рабочей недели останется только одна производственная линия. 

Источник: Lenta.ru

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среда 04.11.2020 | 23:40
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