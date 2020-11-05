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Ford хочет сделать электромобили бюджетными
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Ford хочет сделать электромобили бюджетными

По сравнению с ближайшим конкурентом в лице Tesla электромобили Ford будут гораздо более бюджетными
​Глава Ford заявил, что стоимость будущих моделей с электрическими силовыми установками будет гораздо привлекательнее, чем у конкурентов.

В интервью изданию Wards Auto глава концерна Джим Фарли заявил, что Ford намерен сделать электромобили бюджетными: по словам топ-менеджера, стоимость будущих электрических моделей Ford будет находиться в диапазоне от 20 тысяч долларов до 70 тысяч долларов. На сегодняшний день электрокроссовер Mustang Mach-E оценивается в 42 895 долларов за базовую версию до 58 300 долларов за топовое исполнение First Edition.

Получается, что по сравнению с ближайшим конкурентом в лице Tesla электромобили Ford будут гораздо более бюджетными. Легковыми электрокарами дело не ограничится - в нынешнем месяце будет рассекречен коммерческий фургон E-Transit с электрической силовой установкой, а в будущем к нему присоединится и электропикап F-150 EV. Если верить Фарли, его стоимость тоже не превысит 70 тысяч долларов, что дешевле самой доступной версии пикапа GMC Hummer EV, которая выйдет лишь в 2024 году. 

Источник: Bin.ua

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четверг 05.11.2020 | 22:20
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