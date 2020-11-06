МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Наука и IT
Google и Twitter хотят оштрафовать за цензуру российских СМИ
logo

Google и Twitter хотят оштрафовать за цензуру российских СМИ

АППСИМ предлагает внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить штраф для иностранных юридических лиц от 10 миллионов рублей
​Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров предлагает Минцифры России ввести для иностранных интернет-компаний штрафы от 10 миллионов рублей за цензуру российских СМИ.

В письме также приводятся данные Роскомнадзора, согласно которым Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1».

АППСИМ предлагает внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить штраф для иностранных юридических лиц от 10 миллионов рублей до одного процента международной выручки. К цензуре предлагается отнести «любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других СМИ России».

Сегодня, согласно административной статье о «воспрепятствовании распространению продукции средства массовой информации», максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензуру российских СМИ, составляет 10 тысяч рублей. Ассоциация утверждает, что для иностранных корпораций такой штраф является ничтожно малым. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: WhatsApp расширяет функционал мессенджера

пятница 06.11.2020 | 13:28
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • По сравнению с ближайшим конкурентом в лице Tesla электромобили Ford будут гораздо более бюджетными
    Ford хочет сделать электромобили бюджетными

    ​Глава Ford заявил, что стоимость будущих моделей с электрическими силовыми установками будет гораздо привлекательнее, чем у конкурентов.В интервью изданию Wards Auto

    четверг, 05.11.2020 | 22:20
    Транспорт
  • В соответствии с немецким законодательством, необходимо утилизировать автомобильные аккумуляторы безопасным для окружающей среды методом
    На Tesla подали жалобу из-за автомобильных аккумуляторов

    ​Федеральное министерство окружающей среды Германии подало на Tesla жалобу относительно утилизации автомобильных аккумуляторов.В соответствии с немецким

    четверг, 05.11.2020 | 22:01
    Транспорт
  • В октябре сообщалось, что компания планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года
    АвтоВАЗ увеличил объемы продаж

    ​«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей в октябре на 22,5 процента (до 37 тысяч машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордом с

    среда, 04.11.2020 | 23:40
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы
  • Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

    ​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:12
    Бюджет
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok