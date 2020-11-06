Google и Twitter хотят оштрафовать за цензуру российских СМИ

В письме также приводятся данные Роскомнадзора, согласно которым Facebook, Google и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и «Россия 1».

АППСИМ предлагает внести изменение в статью 13.16 КоАП и добавить штраф для иностранных юридических лиц от 10 миллионов рублей до одного процента международной выручки. К цензуре предлагается отнести «любые действия с контентом и аккаунтами российских СМИ, включая добавление любых дополнительных маркировок, которые отсутствуют у других СМИ России».

Сегодня, согласно административной статье о «воспрепятствовании распространению продукции средства массовой информации», максимальная сумма штрафа, который грозит компаниям за цензуру российских СМИ, составляет 10 тысяч рублей. Ассоциация утверждает, что для иностранных корпораций такой штраф является ничтожно малым.

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