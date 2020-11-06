Материнская компания TikTok планирует привлечь $2 млрд

Отмечается, что в ходе операции инвесторы могут оценить ByteDance в $180 млрд. По данным CB Insights, в последний раз компания была оценена в $140 млрд.

Условия раунда могут измениться, поскольку переговоры еще идут, отмечает издание.

По словам источников, ByteDance также может начать подготовку некоторых из своих крупнейших активов, включая Douyin (китайский аналог TikTok) и Toutiao (новостной сервис, основанный на рекомендациях искусственного интеллекта), до выхода на IPO в Гонконге.

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