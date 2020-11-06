МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
Китайский аналог Tesla обогнал по капитализации General Motors
logo

Китайский аналог Tesla обогнал по капитализации General Motors

Рыночная стоимость Nio достигла 57,69 миллиарда долларов
​Китайский стартап Nio, производящий электрокары, обогнал по капитализации мирового автогиганта с 112-летней историей — компанию General Motors.

По данным американской биржи NYSE, рыночная стоимость Nio достигла 57,69 миллиарда долларов. За месяц акции компании подорожали более чем вдвое. Текущая капитализация General Motors составляет 53,15 миллиарда долларов.

Стоимость акций китайской компании растет на фоне решения Китая озеленить собственную экономику, ожидаемого роста спроса на экологичный транспорт, а также вероятной победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Как поясняет агентство, ралли акций компаний, выпускающих электрокары, также способствует поведение инвесторов, которые рассматривают их не как производителей автомобилей, а как компании технологического сектора. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: В США за январь рост розничных продаж составил 0,3%

пятница 06.11.2020 | 15:11
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика
  • По сравнению с ближайшим конкурентом в лице Tesla электромобили Ford будут гораздо более бюджетными
    Ford хочет сделать электромобили бюджетными

    ​Глава Ford заявил, что стоимость будущих моделей с электрическими силовыми установками будет гораздо привлекательнее, чем у конкурентов.В интервью изданию Wards Auto

    четверг, 05.11.2020 | 22:20
    Транспорт
  • В соответствии с немецким законодательством, необходимо утилизировать автомобильные аккумуляторы безопасным для окружающей среды методом
    На Tesla подали жалобу из-за автомобильных аккумуляторов

    ​Федеральное министерство окружающей среды Германии подало на Tesla жалобу относительно утилизации автомобильных аккумуляторов.В соответствии с немецким

    четверг, 05.11.2020 | 22:01
    Транспорт
  • В октябре сообщалось, что компания планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года
    АвтоВАЗ увеличил объемы продаж

    ​«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей в октябре на 22,5 процента (до 37 тысяч машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордом с

    среда, 04.11.2020 | 23:40
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы
  • Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

    ​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:12
    Бюджет
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok