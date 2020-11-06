Китайский аналог Tesla обогнал по капитализации General Motors

По данным американской биржи NYSE, рыночная стоимость Nio достигла 57,69 миллиарда долларов. За месяц акции компании подорожали более чем вдвое. Текущая капитализация General Motors составляет 53,15 миллиарда долларов.

Стоимость акций китайской компании растет на фоне решения Китая озеленить собственную экономику, ожидаемого роста спроса на экологичный транспорт, а также вероятной победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Как поясняет агентство, ралли акций компаний, выпускающих электрокары, также способствует поведение инвесторов, которые рассматривают их не как производителей автомобилей, а как компании технологического сектора.

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