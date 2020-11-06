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Продажи автомобилей в РФ выросли
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Продажи автомобилей в РФ выросли

За месяц было продано 154,1 тысячи штук
​Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России подскочили на семь процентов в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

За месяц было продано 154,1 тысячи штук. Высокий результат в октябре объясняется прежде всего успехами крупных игроков, у которых есть производство в России, сказано в отчете. В годовом выражении разрыв с прошлым годом сократился до минус 12,1 процента. АЕБ прогнозирует в этом году продажи будут на уровне 1,55 миллиона машин. Самой популярной моделью у российских автомобилистов оказалась Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio.

«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей в октябре на 22,5 процента (до 37 тысяч машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордом с октября 2014 года. 

Источник: Lenta.ru

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пятница 06.11.2020 | 16:21
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