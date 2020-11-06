Bentley планирует перейти на выпуск электрокаров в ближайшие десять лет

Автопроизводитель перестанет выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. Первый электромобиль Bentley планирует представить к 2025 году. В следующем году производитель готовится выпустить две модели гибридных автомобилей.

В течение десяти лет Bentley превратится из компании по производству роскошных автомобилей в новый экологически безопасный образец для подражания, заявил глава компании Эдриан Холлмарк. По его словам, компания стремится к 2030 году полностью снизить выбросы углерода. Летом Bentley объявила, что сократит до тысячи рабочих мест (почти четверть своих сотрудников) из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что японская компания Honda перестанет производить для Европы автомобили с бензиновым двигателем к концу 2022 года. Компания также намерена прекратить выпуск дизельных автомобилей, поскольку они теряют популярность. Honda сделает ставку на гибридные и электрические машины.

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