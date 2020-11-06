МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Транспорт
Bentley планирует перейти на выпуск электрокаров в ближайшие десять лет
logo

Bentley планирует перейти на выпуск электрокаров в ближайшие десять лет

В течение десяти лет Bentley превратится из компании по производству роскошных автомобилей в новый экологически безопасный образец для подражания
Bentley планирует полностью перейти на производство электромобилей в течение десяти лет.

Автопроизводитель перестанет выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. Первый электромобиль Bentley планирует представить к 2025 году. В следующем году производитель готовится выпустить две модели гибридных автомобилей.

В течение десяти лет Bentley превратится из компании по производству роскошных автомобилей в новый экологически безопасный образец для подражания, заявил глава компании Эдриан Холлмарк. По его словам, компания стремится к 2030 году полностью снизить выбросы углерода. Летом Bentley объявила, что сократит до тысячи рабочих мест (почти четверть своих сотрудников) из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что японская компания Honda перестанет производить для Европы автомобили с бензиновым двигателем к концу 2022 года. Компания также намерена прекратить выпуск дизельных автомобилей, поскольку они теряют популярность. Honda сделает ставку на гибридные и электрические машины. 

Источник: Lenta.ru

Читайте также: Boeing понес убытки впервые за 22 года

пятница 06.11.2020 | 16:25
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • За месяц было продано 154,1 тысячи штук
    Продажи автомобилей в РФ выросли

    ​Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в России подскочили на семь процентов в октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом

    пятница, 06.11.2020 | 16:21
    Транспорт
  • Рыночная стоимость Nio достигла 57,69 миллиарда долларов
    Китайский аналог Tesla обогнал по капитализации General Motors

    ​Китайский стартап Nio, производящий электрокары, обогнал по капитализации мирового автогиганта с 112-летней историей — компанию General Motors.По данным американской

    пятница, 06.11.2020 | 15:11
    Индустрия
  • В ходе операции инвесторы могут оценить ByteDance в $180 млрд
    Материнская компания TikTok планирует привлечь $2 млрд

    Компания ByteDance Ltd, которая является материнской компанией TikTok, ведет переговоры касательно привлечения $2 млрд от группы инвесторов, в том числе от Фонда

    пятница, 06.11.2020 | 14:03
    Индустрия
Читать новости раздела
Экономика
  • По сравнению с ближайшим конкурентом в лице Tesla электромобили Ford будут гораздо более бюджетными
    Ford хочет сделать электромобили бюджетными

    ​Глава Ford заявил, что стоимость будущих моделей с электрическими силовыми установками будет гораздо привлекательнее, чем у конкурентов.В интервью изданию Wards Auto

    четверг, 05.11.2020 | 22:20
    Транспорт
  • В соответствии с немецким законодательством, необходимо утилизировать автомобильные аккумуляторы безопасным для окружающей среды методом
    На Tesla подали жалобу из-за автомобильных аккумуляторов

    ​Федеральное министерство окружающей среды Германии подало на Tesla жалобу относительно утилизации автомобильных аккумуляторов.В соответствии с немецким

    четверг, 05.11.2020 | 22:01
    Транспорт
  • В октябре сообщалось, что компания планирует ввести четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года
    АвтоВАЗ увеличил объемы продаж

    ​«АвтоВАЗ» увеличил продажи автомобилей в октябре на 22,5 процента (до 37 тысяч машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это стало рекордом с

    среда, 04.11.2020 | 23:40
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы
  • Акции Microchip lost 2,86% торговались на уровне 115,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Microchip отчиталась о доходах в Q2

    ​В четверг компания Microchip опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:12
    Бюджет
  • Акции Electronic Arts lost 8,05% торговались на уровне 118,00 $ в после закрытия рынка, согласно отчету
    Компания Electronic Arts отчиталась о доходах в Q2

    В четверг ​компания Electronic Arts опубликовала отчет с результатами финансовой деятельности во втором квартале, которые превзошли ожидания аналитиков.Компания

    пятница, 06.11.2020 | 08:05
    Бюджет
  • На момент публикации DXY равнялся 92,7 пункта, его снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии на валютном рынке составило 0,75 процента
    Курс доллара резко обвалился в цене

    ​Курс доллара к валютам основных торговых партнеров США рекордно упал на фоне подсчета голосов на выборах президента страны.Показатель индекса отражает курс

    четверг, 05.11.2020 | 22:13
    Валюта
Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok