Volkswagen готов к соперничеству с Tesla

По словам Дисса, в долгосрочной перспективе изменения климата станут главной проблемой человечества. В перспективе ближайших 5-10 лет зеленая повестка окончательно изменит мировой авторынок и выведет электромобили и экологичный транспорт на первый план.

Чтобы не стать Nokia в мире автомобилей и нагнать мирового лидера в области производства электрокаров — американскую компанию Tesla, — Volkswagen собирается увеличить инвестиции в создание технологий, нарастить мощности по производству аккумуляторов и переоборудовать целые заводы под производство электромобилей. «Если вы не можете адаптироваться к новым реалиям достаточно быстро, вы не выживете на рынке», — констатировал Дисс.

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей в Европе растут настолько высокими темпами, что в ближайшем будущем регион сможет отобрать лидерство у Китая по данному показателю. Однако в ЕС в отличие от Китая пока не создана качественная инфраструктура, а также непопулярны государственные субсидии на покупку электромобилей.

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