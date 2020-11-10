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Honda объединится с Tesla
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Honda объединится с Tesla

Для Tesla продажи квот на вредные выбросы стала довольно прибыльным бизнесом
​Honda решила объединить усилия с Tesla для избежания штрафов от ЕС.

Honda приобрела у Tesla так называемый кредит на выбросы. Сумма сделки при этом не называется.

Для Tesla продажи квот на вредные выбросы стала довольно прибыльным бизнесом. За минувший год компания получила от конкурентов около $600 млн

Другие компании также следуют примеру Honda и объединяются друг с другом. Особняком остается Jaguar. Которая пока не планирует никаких соглашений с конкурентами. 

По материалам Bin.ua

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вторник 10.11.2020 | 17:13
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