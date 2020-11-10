Honda объединится с Tesla

Honda приобрела у Tesla так называемый кредит на выбросы. Сумма сделки при этом не называется.

Для Tesla продажи квот на вредные выбросы стала довольно прибыльным бизнесом. За минувший год компания получила от конкурентов около $600 млн

Другие компании также следуют примеру Honda и объединяются друг с другом. Особняком остается Jaguar. Которая пока не планирует никаких соглашений с конкурентами.

Читайте также: Hyundai Motor в 2019 году впервые нарастила прибыль свыше 90 млрд долларов