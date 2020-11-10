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Huawei не удалось устоять перед санкциями США
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Huawei не удалось устоять перед санкциями США

В самой же компании Honor хотят максимально избежать потери больше части своей команды и затем выйти на IPO
​Huawei не смог устоять перед американскими санкциями и теперь продает собственное подразделение Honor.

В данной сделке будут принимать участие ряд другие инвестиционные компании из города Шэньчженя, где расположен головной офис компании. Планируется реализовать непосредственно сам бренд, отделы исследований и разработок, а также все цепочки поставок.

В самой же компании Honor хотят максимально избежать потери больше части своей команды и затем выйти на IPO. Столь крупная продажа свидетельствует о том, что компания не ожидает каких-либо перемен в связи  победой Байдена на выборах. 

По материалам Lenta.ru

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вторник 10.11.2020 | 19:13
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