Huawei не удалось устоять перед санкциями США

В данной сделке будут принимать участие ряд другие инвестиционные компании из города Шэньчженя, где расположен головной офис компании. Планируется реализовать непосредственно сам бренд, отделы исследований и разработок, а также все цепочки поставок.

В самой же компании Honor хотят максимально избежать потери больше части своей команды и затем выйти на IPO. Столь крупная продажа свидетельствует о том, что компания не ожидает каких-либо перемен в связи победой Байдена на выборах.

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