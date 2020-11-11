Apple презентовала собственный процессор

Производитель брендовой техники возлагает большие надежды на созданные ею процессоры, которые, как она предполагает, помогут в разработке новых программ и приложений совместимых в разных устройствах. Процессоры М1 отличаются высокой производительностью и для них компания выпустила обновленную операционную систему.

Стоимость MacBook Air начинается от 999 долларов, MacBook Pro от 1.299 долларов и Mac Mini от 699 долларов США,

Ценные бумаги Apple выросли на 0,2% на фоне новой линейки компьютеров.

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