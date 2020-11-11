Кабмин Украины планируют провести тендеры на получение лицензий 5G

В следующем году планируется проведение тендера на выдачу специальных лицензий для реализации данного стандарта. После определения победителя будет запущен процесс постепенного внедрения нового стандарта. Сегодня в стране функционирует стандарты связи предыдущего поколения.
Преимуществами нового стандарта считаются высокая скорость передачи данных, поддержка видео сверхвысокой четкости, возможность связи при чрезвычайных ситуациях.По материалам Bin.ua
Читайте также: Мировые рынки туризма находятся на грани обвалов