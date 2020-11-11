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Кабмин Украины планируют провести тендеры на получение лицензий 5G
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Кабмин Украины планируют провести тендеры на получение лицензий 5G

В следующем году планируется проведение тендера на выдачу специальных лицензий для реализации данного стандарта
​Украинский кабмин утвердил специальные мероприятия для введения в Украине стандарта 5G. Специальный тендер на получение лицензий произойдет в конце 2021 года.

В следующем году планируется проведение тендера на выдачу специальных лицензий для реализации данного стандарта. После определения победителя будет запущен процесс постепенного внедрения нового стандарта. Сегодня в стране функционирует стандарты связи предыдущего поколения.

Преимуществами нового стандарта считаются высокая скорость передачи данных, поддержка видео сверхвысокой четкости, возможность связи при чрезвычайных ситуациях. 

По материалам Bin.ua

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среда 11.11.2020 | 19:21
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