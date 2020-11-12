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PlayStation 5 не хватило на всех желающих
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PlayStation 5 не хватило на всех желающих

Недостаток консолей в Японии вызван тем, что Sony решили направить дополнительное количество приставок в США
​На этой неделе стартовали продажи консоли PlayStation 5. Данная новинка оказалась настолько востребованной в Японии, что пришлось проводить розыгрыш на право получения приставки.

Изначально в Sony сделали упор на онлайн-предзаказы для того чтобы обеспечить максимальную безопасность на фоне пандемии. В первый же день открытия продаж все квоты были распроданы и некоторые интернет-ритейлеры вынуждены были начать розыгрыш. Сейчас стоимость консоли на вторичном рынке составляет около $900 при реальной цене от $400 до $500.

Недостаток консолей в Японии вызван тем, что Sony решили направить дополнительное количество приставок в США. Представители компании отмечают, что рассчитывают продать как минимум 7,6 млн экземпляров до конца марта 2021 года.

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четверг 12.11.2020 | 20:50
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