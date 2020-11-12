PlayStation 5 не хватило на всех желающих

Изначально в Sony сделали упор на онлайн-предзаказы для того чтобы обеспечить максимальную безопасность на фоне пандемии. В первый же день открытия продаж все квоты были распроданы и некоторые интернет-ритейлеры вынуждены были начать розыгрыш. Сейчас стоимость консоли на вторичном рынке составляет около $900 при реальной цене от $400 до $500.

Недостаток консолей в Японии вызван тем, что Sony решили направить дополнительное количество приставок в США. Представители компании отмечают, что рассчитывают продать как минимум 7,6 млн экземпляров до конца марта 2021 года.

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