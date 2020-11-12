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Pfizer продала часть своих акций
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Pfizer продала часть своих акций

Итоговая цена акций компании составила 38,52 за штуку
​Директор Pfizer cообщил о продаже ценных бумаг компании на сумму $5,6 млн. 

Причиной этого стал рост их стоимости на фоне новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса. Ранее акции Pfizer выросли в цене на 15% на фоне таких позитивных новостей.

Итоговая цена акций компании составила 38,52 за штуку. В руководстве компании отмечают, что продажа акций была частью плана, который был подготовлен согласно требований SEC для компаний, которые торгуют на бирже.Цена акций и их объем были определены еще в феврале.

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четверг 12.11.2020 | 21:35
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