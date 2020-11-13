Генпрокурор намерен продлить срок моратория на аудит малого бизнеса

«Для стимулирования малого бизнеса на фоне вводимых ограничений из-за стремительно распространяющейся волны коронавируса, главный прокурор страны порекомендовал увеличить срок моратория на плановые проверки финансовой деятельности предприятий. Данный законопроект находится на этапе согласования», — заявили в генпрокуратуре.

После утверждения законопроекта, законодателям вместе с контролирующими ведомствами стоит удалить данные проверки из своего графика, который они сейчас разрабатывают на следующий год. Прокурорам стоит согласовать поступившие от ведомств госнадзора графики аудита частных и юридических предпринимателей, а также оценить обоснованность контрольно-надзорных процедур.

Во время анализа единого реестра надзора главным законодательным органом зафиксированы случаи внесения в планы российского сельскохозяйственного надзора предприятий федерального госветеринарного надзора и карантинно-фитосанитарного контроля без нужных критериев по группе риска, а российским техническим надзором — госпредприятий энергетического контроля с нарушением графика сроков контроля.

«Проверки прокуратуры направлены на недопустимость отклонения таких процедур по надзору», — добавили в Генпрокуратуре.

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