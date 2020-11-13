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Google получила огромный штраф
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Google получила огромный штраф

Регулятор провел расследование законности деятельности компании Alphabet Inc., а также ее дочерних компаний Google Reklamcilik ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited
Американская корпорация Google получила штраф в размере 25,6 млн долларов от антимонопольного регулятора Турции за нарушения закона о конкуренции.

Регулятор провел расследование законности деятельности компании Alphabet Inc., а также ее дочерних компаний Google Reklamcilik ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited. И 13 ноября антимонопольным советом по вопросам конкуренции Турции принято постановление, которое обвиняет Google в несоблюдении закона "О защите конкуренции" и незаконности использования главенствующего положения среди поисковых систем.

Аналогичный иск был выставлен в минувшем году компании Facebook, оштрафованной в США на 5 млрд долл. за использование личной информации пользователей.

Подобный штраф на 13 млрд евро был также выписан Еврокомиссией компании Apple за предоставление услуг в Ирландии, но несколько месяцев назад Apple удалось опротестовать это постановление спустя 4 года после иска. 

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пятница 13.11.2020 | 17:46
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