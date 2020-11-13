МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
Технологические компании КНР понесли убытки
logo

Технологические компании КНР понесли убытки

Специальный индекс ChiNext снизился на 3,3%, а Star 50 - на 3,2%
​Технологические компании Китая понесли убытки на сумму почти $290 млрд из-за новых антимонопольных правил.

Специальный индекс ChiNext снизился на 3,3%, а Star 50  - на 3,2%.  Акции компаний продаются достаточно быстро. Китайские чиновники пообещали разобраться в сложившейся ситуации. Потери обусловлены тем, что данный сектор подвергается надзору за банковской деятельностью.

Это связано с тем, что корпорации оказывают все большее влияние на повседневную жизнь в Китае. Так, к примеру, примерно пятую часть всех товаров можно приобрести на Alibaba. Такое положение дел может привести к появлению монополии, что негативно отразится на всей экономике.

Читайте также: Маск судится с властями Калифорнии

пятница 13.11.2020 | 21:40
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Регулятор провел расследование законности деятельности компании Alphabet Inc., а также ее дочерних компаний Google Reklamcilik ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited
    Google получила огромный штраф

    Американская корпорация Google получила штраф в размере 25,6 млн долларов от антимонопольного регулятора Турции за нарушения закона о

    пятница, 13.11.2020 | 17:46
    Телеком
  • После утверждения законопроекта, законодателям вместе с контролирующими ведомствами стоит удалить данные проверки из своего графика
    Генпрокурор намерен продлить срок моратория на аудит малого бизнеса

    Главный прокурор РФ Игорь Краснов намерен продлить отсрочку аудита малого бизнеса с целью его поддержки в условиях влияния кризиса на экономику и

    пятница, 13.11.2020 | 13:27
    Индустрия
  • Итоговая цена акций компании составила 38,52 за штуку
    Pfizer продала часть своих акций

    ​Директор Pfizer cообщил о продаже ценных бумаг компании на сумму $5,6 млн. Причиной этого стал рост их стоимости на фоне новостей об успешном испытании вакцины от

    четверг, 12.11.2020 | 21:35
    Индустрия
Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok