Технологические компании КНР понесли убытки

Специальный индекс ChiNext снизился на 3,3%, а Star 50 - на 3,2%. Акции компаний продаются достаточно быстро. Китайские чиновники пообещали разобраться в сложившейся ситуации. Потери обусловлены тем, что данный сектор подвергается надзору за банковской деятельностью.

Это связано с тем, что корпорации оказывают все большее влияние на повседневную жизнь в Китае. Так, к примеру, примерно пятую часть всех товаров можно приобрести на Alibaba. Такое положение дел может привести к появлению монополии, что негативно отразится на всей экономике.

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