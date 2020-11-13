Сделка по отказу ByteDance от TikTok пока что отложена

Теперь сделку нужно будет провести до 27 ноября. Ранее ByteDance оспорила крайний срок, назначенный на 12 ноября. Было отмечено, что правительство никак не отреагировало на попытки достичь компромисса и избежать принудительной продажи.

Пока что не планируется накладывать запрет на TikTok, который должен был вступить в силу с 12 ноября. Так что пока закон, предлагающий магазинам приложений скачивать TikTok, не будет действовать.

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