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В Великобритании запретят продажи авто на бензине с 2030 года
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В Великобритании запретят продажи авто на бензине с 2030 года

Такими мерами власти страны хотят оживить рынок электрокаров
​Великобритания хочет запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.  Ранее такой запрет хотели ввести лишь в 2040 году.

Такими мерами власти страны хотят оживить рынок электрокаров и снизить объемы вредных выбросов в атмосферу. На строительство зарядных станций власти страны хотят выделить 500 млн фунтов стерлингов в следующем году.

В США также хотят запретить продавать автомобили с такими типами двигателей. Но сделать это хотят на пять лет позже. К примеру, в Калифорнии на долю электрокаров приходится около 11% всех продаж.

Великобритания рассчитывает сократить выброс вредных веществ до нуля к 2050 году.

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понедельник 16.11.2020 | 14:41
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