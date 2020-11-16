В Великобритании запретят продажи авто на бензине с 2030 года

Такими мерами власти страны хотят оживить рынок электрокаров и снизить объемы вредных выбросов в атмосферу. На строительство зарядных станций власти страны хотят выделить 500 млн фунтов стерлингов в следующем году.

В США также хотят запретить продавать автомобили с такими типами двигателей. Но сделать это хотят на пять лет позже. К примеру, в Калифорнии на долю электрокаров приходится около 11% всех продаж.

Великобритания рассчитывает сократить выброс вредных веществ до нуля к 2050 году.

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