Porsche начнет разработку синтетического топлива

Такая разработка существенно продлит использование автомобилей с ДВС даже после их возможного запрета. Благодаря новому топливу можно будет использовать винтажные автомобили без з риска загрязнения окружающей среды.

Для нового топлива можно будет использовать обычные заправки. Сегодня стоимость одного литра биотоплива, которое изготавливается из полностью возобновляемых источников энергии, стоит около $10 за литр, но в будущем его стоимость может упасть до $2.

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