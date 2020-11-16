Hainan Airlines — лидер рейтинга Skytrax

"Из-за коронавируса мы публикуем результаты рейтинга с опозданием в несколько месяцев, — заявляют на сайте Skytrax. — Просим прошения и рады сообщить, что первое место в рейтинге и оценку в пять звезд занимает компания Hainan Airlines".

Консалтинговая компания проводит свою оценку авиаперевозчиков на протяжении 20 лет и является эталоном качества международных авиаперевозок. Только десять мировых авиакомпаний имеют качество обслуживания в пять звезд.

Глава Hainan Airlines Сюй Цзюнь в своем обращении заявил, что нынешний год стал тяжелым испытанием для всех авиаперевозчиков, однако наша компания с первых дней принимала все меры для обеспечения безопасных перелетов своих пассажиров.

Hainan Airlines возглавляет южнокитайский рейтинг самых доходных коммерческих компаний. По данным Ассоциации предпринимателей Хайнаня, в 2019 году прибыль компании составила 80,22 миллиарда долларов.

Читайте также: Sony раскрыла стоимость новой консоли