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Hainan Airlines — лидер рейтинга Skytrax
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Hainan Airlines — лидер рейтинга Skytrax

Консалтинговая компания проводит свою оценку авиаперевозчиков на протяжении 20 лет
Крупнейшая частная китайская авиакомпания Hainan Airlines получила максимальные положительные отзывы британской консалтинговой компании Skytrax, которая изучает качество предоставляемых услуг различными авиаперевозчиками и аэропортами. Согласно оценке Skytrax, компания Hainan Airlines получила наивысший рейтинг и возглавила список лучших авиаперевозчиков.

"Из-за коронавируса мы публикуем результаты рейтинга с опозданием в несколько месяцев, — заявляют на сайте Skytrax. — Просим прошения и рады сообщить, что первое место в рейтинге и оценку в пять звезд занимает компания Hainan Airlines".

Консалтинговая компания проводит свою оценку авиаперевозчиков на протяжении 20 лет и является эталоном качества международных авиаперевозок. Только десять мировых авиакомпаний имеют качество обслуживания в пять звезд.

Глава Hainan Airlines Сюй Цзюнь в своем обращении заявил, что нынешний год стал тяжелым испытанием для всех авиаперевозчиков, однако наша компания с первых дней принимала все меры для обеспечения безопасных перелетов своих пассажиров. 

Hainan Airlines возглавляет южнокитайский рейтинг самых доходных коммерческих компаний. По данным Ассоциации предпринимателей Хайнаня, в 2019 году прибыль компании составила 80,22 миллиарда долларов.



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понедельник 16.11.2020 | 16:14
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