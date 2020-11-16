МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
Компании Moderna разработала вакцину с эффективностью в 94,5%
logo

Компании Moderna разработала вакцину с эффективностью в 94,5%

Компания Moderna стала 2-м фармацевтическим производителем медпрепаратов в США объявившим о положительных результатах
​В понедельник биотехнологическая компания Moderna сообщила, что ее противоковидная вакцина прошла клинические испытания с показателем в 94,5%.

После Pfizer, компания Moderna стала 2-м фармацевтическим производителем медпрепаратов в США объявившим о положительных результатах. Обе компании находятся на стадии проверки безопасности своих медпрепаратов и разрешительной документации США.Планируемый выпуск доз в текущем году составляет 60 млн. единиц. В 2021 году планируется выпуск 1 млрд. единиц вакцины.

Медпрепараты от COVID-19 разрабатывались по современным технологиям с использованием информационной РНК и являются эффективным средством против вируса.

Количество инфицированных в мире составляет 54 млн. человек. Многие страны объявляют локдауны, а США возглавляют лидирующие позиции по распространению коронавируса.

Компания надеется, что уже в ближайшем времени у нее будет достаточно информации о безопасности препарата, нужной для медицинской регистрации в США.

На премаркете Нью-Йоркской биржи бумаги компании взлетели на 9,1%. Информация о новой вакцине Moderna способствовала положительной динамике роста европейских торгов. Котировки фьючерсы на индикатор S&P 500 поднялись на 1,3%, а европейский STOXX 600 вырос до максимумов февраля.

Читайте также: Rio Tinto сократила добычу железной руды на 4%, меди - на 12%

понедельник 16.11.2020 | 18:03
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также
  • Такая разработка существенно продлит использование автомобилей с ДВС даже после их возможного запрета
    Porsche начнет разработку синтетического топлива

    ​Porsche планирует начать разработку синтетического топлива, которое можно будет использовать в двигателях внутреннего сгорания даже после их запрета.Такая

    понедельник, 16.11.2020 | 16:25
    Транспорт
  • Консалтинговая компания проводит свою оценку авиаперевозчиков на протяжении 20 лет
    Hainan Airlines — лидер рейтинга Skytrax

    Крупнейшая частная китайская авиакомпания Hainan Airlines получила максимальные положительные отзывы британской консалтинговой компании Skytrax, которая изучает

    понедельник, 16.11.2020 | 16:14
    Индустрия
  • Такими мерами власти страны хотят оживить рынок электрокаров
    В Великобритании запретят продажи авто на бензине с 2030 года

    ​Великобритания хочет запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года.  Ранее такой запрет хотели ввести лишь в 2040

    понедельник, 16.11.2020 | 14:41
    Транспорт
Читать новости раздела
Экономика
  • Регулятор провел расследование законности деятельности компании Alphabet Inc., а также ее дочерних компаний Google Reklamcilik ve Pazarlama, Google International LLC, Google LLC и Google Ireland Limited
    Google получила огромный штраф

    Американская корпорация Google получила штраф в размере 25,6 млн долларов от антимонопольного регулятора Турции за нарушения закона о

    пятница, 13.11.2020 | 17:46
    Телеком
  • После утверждения законопроекта, законодателям вместе с контролирующими ведомствами стоит удалить данные проверки из своего графика
    Генпрокурор намерен продлить срок моратория на аудит малого бизнеса

    Главный прокурор РФ Игорь Краснов намерен продлить отсрочку аудита малого бизнеса с целью его поддержки в условиях влияния кризиса на экономику и

    пятница, 13.11.2020 | 13:27
    Индустрия
  • Итоговая цена акций компании составила 38,52 за штуку
    Pfizer продала часть своих акций

    ​Директор Pfizer cообщил о продаже ценных бумаг компании на сумму $5,6 млн. Причиной этого стал рост их стоимости на фоне новостей об успешном испытании вакцины от

    четверг, 12.11.2020 | 21:35
    Индустрия
Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok