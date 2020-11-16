Компании Moderna разработала вакцину с эффективностью в 94,5%

После Pfizer, компания Moderna стала 2-м фармацевтическим производителем медпрепаратов в США объявившим о положительных результатах. Обе компании находятся на стадии проверки безопасности своих медпрепаратов и разрешительной документации США.Планируемый выпуск доз в текущем году составляет 60 млн. единиц. В 2021 году планируется выпуск 1 млрд. единиц вакцины.

Медпрепараты от COVID-19 разрабатывались по современным технологиям с использованием информационной РНК и являются эффективным средством против вируса.

Количество инфицированных в мире составляет 54 млн. человек. Многие страны объявляют локдауны, а США возглавляют лидирующие позиции по распространению коронавируса.

Компания надеется, что уже в ближайшем времени у нее будет достаточно информации о безопасности препарата, нужной для медицинской регистрации в США.

На премаркете Нью-Йоркской биржи бумаги компании взлетели на 9,1%. Информация о новой вакцине Moderna способствовала положительной динамике роста европейских торгов. Котировки фьючерсы на индикатор S&P 500 поднялись на 1,3%, а европейский STOXX 600 вырос до максимумов февраля.

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