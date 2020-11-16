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BMW хочет укрепить сотрудничество с Toyota
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BMW хочет укрепить сотрудничество с Toyota

BMW ищет различные способы снижения расходов и намерена уменьшить свой модельный ряд
​BMW намерена укрепить сотрудничество с Toyota. Данное соглашение между компаниями рассчитано до 2025 года.

При этом планируются совместные разработки в сфере разработки спорткаров и авто на новых топливных элементах. BMW ценит технологии, которые разрабатывает японская компания. Также немецкий автопроизводитель рассчитывает, что в союзе с Toyota удастся доказать перспективность водородных технологий.

Также отмечается, что BMW ищет различные способы снижения расходов и намерена уменьшить свой модельный ряд. Однако в ближайшее время компании представит две новых модели.

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понедельник 16.11.2020 | 22:11
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