BMW хочет укрепить сотрудничество с Toyota

При этом планируются совместные разработки в сфере разработки спорткаров и авто на новых топливных элементах. BMW ценит технологии, которые разрабатывает японская компания. Также немецкий автопроизводитель рассчитывает, что в союзе с Toyota удастся доказать перспективность водородных технологий.

Также отмечается, что BMW ищет различные способы снижения расходов и намерена уменьшить свой модельный ряд. Однако в ближайшее время компании представит две новых модели.

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