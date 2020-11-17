Huawei продает бренд Honor

"Производственный сектор Huawei находится в огромной зависимости от зарубежных технических комплектующих и их нехватка сказывается на выпуске мобильных устройств", - заявляет представитель фирмы.

Бренд Honor намерена приобрести компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Huawei предполагает, что продажа поможет компании преодолеть тяжелый период.

Созданный бренд Honor изначально предназначался для среднего класса, но получил огромное распространение среди молодежи. Производственные мощности в объеме 70 млн. единиц полностью удовлетворяли потребительские запросы рынка смартфонов.

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