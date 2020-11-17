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Huawei продает бренд Honor
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Huawei продает бренд Honor

Бренд Honor намерена приобрести компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co
Ограничительные меры США принятые в отношении ​китайской компании в сфере телекоммуникационных технологий Huawei заставили ее продать свой бренд Honor.

"Производственный сектор Huawei находится в огромной зависимости от зарубежных технических комплектующих и их нехватка сказывается на выпуске мобильных устройств", - заявляет представитель фирмы.

Бренд Honor намерена приобрести компания Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Huawei предполагает, что продажа поможет компании преодолеть тяжелый период.

Созданный бренд Honor изначально предназначался для среднего класса, но получил огромное распространение среди молодежи. Производственные мощности в объеме 70 млн. единиц полностью удовлетворяли потребительские запросы рынка смартфонов. 

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вторник 17.11.2020 | 09:42
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