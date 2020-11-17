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Американская компания Gulfport объявила о банкротстве
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Американская компания Gulfport объявила о банкротстве

Согласно плану реструктуризации, который одобрили кредиторы, Gulfport снизит задолженность на 1,2 миллиарда долларов
​Американская компания Gulfport Energy Corp. заявила о своей несостоятельности и переходит к реструктуризации активов. 

Согласно плану реструктуризации, который одобрили кредиторы, Gulfport снизит задолженность на 1,2 миллиарда долларов. Компания получит заем в 262,5 миллионов долларов для погашения затрат в ходе процедуры реструктуризации.   

Руководитель компании Квентин Хикс сообщил, что к несостоятельности Gulfport привело падение стоимости газа и ограничительные меры принятые для сдерживания распространения COVID-19. Компания не выплатила вовремя проценты по своим ценным бумагам.

Согласно плану реструктуризации Gulfport Energy Corp разместит новые бумаги на 550 миллионов долларов и аннулирует нерентабельные сделки с операторами газопроводов.

В понедельник финансовые бумаги Gulfport обвалились на 46,5%.

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вторник 17.11.2020 | 14:04
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