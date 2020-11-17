Американская компания Gulfport объявила о банкротстве

Согласно плану реструктуризации, который одобрили кредиторы, Gulfport снизит задолженность на 1,2 миллиарда долларов. Компания получит заем в 262,5 миллионов долларов для погашения затрат в ходе процедуры реструктуризации.

Руководитель компании Квентин Хикс сообщил, что к несостоятельности Gulfport привело падение стоимости газа и ограничительные меры принятые для сдерживания распространения COVID-19. Компания не выплатила вовремя проценты по своим ценным бумагам.

Согласно плану реструктуризации Gulfport Energy Corp разместит новые бумаги на 550 миллионов долларов и аннулирует нерентабельные сделки с операторами газопроводов.

В понедельник финансовые бумаги Gulfport обвалились на 46,5%.

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