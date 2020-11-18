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Падение октябрьских продаж автомобилей в Европе составило 7,8%
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Падение октябрьских продаж автомобилей в Европе составило 7,8%

По данным августа, регистрация новых авто в Евросоюзе сократилась почти на 19%
Согласно отчёту за октябрь, Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA) отмечает падение продаж новых авто в европейских государствах до уровня 953,615 тыс., т.е. на 7,8%. Для сравнения, данные за октябрь 2019 года зафиксированы на уровне свыше 1 млн.

По данным августа, регистрация новых авто в Евросоюзе сократилась почти на 19%. В сентябре ACEA впервые отметил рост автопродаж до уровня 3,1%, поэтому особенно разочаровали октябрьские данные о том, что продажи в ЕС показывают отрицательную динамику.

Исключение составили только Ирландия и Румыния, где отмечен рост продаж новых автомобилей на 5,4% и 17,6%. Основные европейские рынки демонстрируют отрицательные показатели: Испания — на 21%, Франция — на 9,5%, Германия — на 3,6%. Италия находится на граничных показателях, показав падение на 0,2%.

Регистрация новых автомобилей в Евросоюзе, по данным января-октября, составила 8 млн, упав на 26,8%. Итоговое падение спроса четырех главных европейских рынков за 2020 год составило: по Испании — на 36,8%, по Италии — на 30,9% по Германии — на 23,4%, по Франции — на 26,9%.

Самое кардинальное падение фиксируется по японской компании Mazda (на 38%). А небольшой рост показали холдинг FSA Group (до 4%)и группа компаний Renault (0,2%).

Продажи немецких автомобилей отмечают падение, по компании Volkswagen сократились на 9,1% - до 238 тыс. машин. Второй после VAG на европейском рынке производитель автомобилей, PSA Group, недосчиталась 6,6% авто — количество упало до 153,7 тыс.

В то же время у южнокорейской Hyundai продажи в ЕС в октябре упали на 7%. Продажи машин немецкого автопроизводителя BMW упали на 13,5%. Продажи Toyota в Еврозоне упали на 8%. Реализация Daimler сократилась на 8,1%, Ford - на 20,8%. У Nissan и Honda задокументировано падение на 14,4% и 6,2%. Количество сделок японской Mitsubishi сократилось на рекордных 29,8%. Jaguar Land Rover Group уменьшила число успешных сделок на 9,7%.

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среда 18.11.2020 | 14:35
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