Boeing 737 MAX возобновляет полеты в США

В среду глава управления гражданской авиации США Диксон своим постановлением снял запрет на пассажироперевозки самолётами 737 MAX, введенных на фоне авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

"Мы сделали все, что возможно для гарантии качества и безопасности.", - сообщил Диксон.

Управление обязало проводить плановые тренинги по использованию системы MCAS, а так же откорректировать программное обеспечение бортовых компьютеров.

В ответ на подписанное разрешение компания Boeing заявила, что получила хороший урок и впредь не допустит ошибок, чтобы подобные катастрофы никогда не повторились.

На фоне решения FAA ценные бумаги Boeing на премаркете Нью-Йоркской фондовой площадке взлетели на 6,73%

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