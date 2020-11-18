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Экономике РФ прогнозируют сложности
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Экономике РФ прогнозируют сложности

В целом, помимо России, ВВП Европы снизится на 5%
​Страховая компания Euler Hermes значительно ухудшила прогноз для российской экономики на следующий год.

В начале осени многи эксперты полагали, что ВВП вырастет почти на 3%, однако в ноябре обещают рост лишь на 2,2%. Причиной этого стала пандемия коронавируса и то, что ограничения будут сниматься очень медленно.

В целом, помимо России, ВВП Европы снизится на 5%. Дополнительной причиной этого станет быстрое сокращение иностранных инвестиций и Россия в данном случае окажется не в самом выигрышном положении. Карантинные ограничения больше всего нанесли убытков сфере услуг и практически не повлияли на сельское хозяйство и промышленность.

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среда 18.11.2020 | 21:24
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