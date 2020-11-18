Honor может выйти из-под американских санкций

Это связано с тем, что Honor больше не будет частью Huawei и, соответственно, никак не будет нарушать режим санкций. На устройства от Honor можно будет устанавливать приложения Google, которые ранее были недоступны.

В то же время есть мнение, что США могут негативно отреагировать на подобные изменения. Также новой компании следует быть готовой к увеличению расходов на производство и дистрибуцию своих гаджетов. Напомним, что материнская компания Huawei находится под американскими санкциями с мая прошлого года.

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