Honor может выйти из-под американских санкций

Это связано с тем, что Honor больше не будет частью Huawei и, соответственно, никак не будет нарушать режим санкций. На устройства от Honor можно будет устанавливать приложения Google, которые ранее были недоступны.В то же время есть мнение, что США могут негативно отреагировать на подобные изменения. Также новой компании следует быть готовой к увеличению расходов на производство и дистрибуцию своих гаджетов. Напомним, что материнская компания Huawei находится под американскими санкциями с мая прошлого года.
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