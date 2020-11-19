Apple компенсирует клиентам замедление работы старых iPhone

В сайте генпрокуратуры штата Калифорния сообщается, что Apple нужно будет выделить $113 млн для того чтобы исправить ситуацию. В то же время, достигнутое соглашение никак не гарантирует, что пользователи получать денежные компенсации. Эта сумма будет поровну разделена между локальными филиалами Apple для поддержки клиентов.Также компания должна будет предоставлять своим клиентам подробную информацию о производительности и состоянии аккумулятора. Впервые Apple заподозрили в намеренном занижении производительности в 2017 году.
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