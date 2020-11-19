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Apple компенсирует клиентам замедление работы старых iPhone
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Apple компенсирует клиентам замедление работы старых iPhone

Также компания должна будет предоставлять своим клиентам подробную информацию о производительности и состоянии аккумулятора
​Apple удалось решить судебный спор касательно обвинений в том, что она намеренно замедляла работу старых моделей iPhone.

В сайте генпрокуратуры штата Калифорния сообщается, что Apple нужно будет выделить $113 млн для того чтобы исправить ситуацию. В то же время, достигнутое соглашение никак не гарантирует, что пользователи получать денежные компенсации. Эта сумма будет поровну разделена между локальными филиалами Apple для поддержки клиентов.

Также компания должна будет предоставлять своим клиентам подробную информацию о производительности и состоянии аккумулятора. Впервые Apple заподозрили в намеренном занижении производительности в 2017 году.

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четверг 19.11.2020 | 19:01
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