МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Телеком
Дуров предрек Apple потерю доли рынка
logo

Дуров предрек Apple потерю доли рынка

После демонстрации iPhone 12 ценные бумаги Apple обвалились на 3%
Глава мессенджера Telegram Павел Дуров, неоднократно критиковавший компании Apple и Google в отношении создания приложений, на этот раз подверг критике новый гаджет корпорации от создателей iPhone.

Дуров выразил все свои негативные эмоции в адрес iPhone 12 Pro и спрогнозировал падение доли рынка компании Apple с такими "ноу хау" в сфере мобильных устройств.

На своем канале в Telegram он сообщил, что "испытал новый iPhone 12 Pro, это какой-то чудовищный кусок метала. Его внешний вид напоминает древний iPhone 5, только в увеличенной версии с ужасными камерами, которые находятся на разных уровнях".

Дуров не упустил из вида и "монобровь", и огромные рамки, заявив, что ему вообще не нравятся пропорции экрана к размерам корпуса и считает гаджет "морально устаревшим".

"Компания Apple до сих пор использует технологии Стива Джобса и не стремится к своим собственным разработкам. Я не удивляюсь, что продажи iPhone рухнули на 21%. С такой политикой компания потеряет весь свой приоритет на рынке смартфонов", — заявляет Павел Дуров.

После демонстрации iPhone 12 ценные бумаги Apple обвалились на 3% и не проявляют динамики роста.



Читайте также: Samsung использует чипы Xilinx для сетевого оборудования 5G

пятница 20.11.2020 | 15:22
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok