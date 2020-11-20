Дуров предрек Apple потерю доли рынка

Дуров выразил все свои негативные эмоции в адрес iPhone 12 Pro и спрогнозировал падение доли рынка компании Apple с такими "ноу хау" в сфере мобильных устройств.

На своем канале в Telegram он сообщил, что "испытал новый iPhone 12 Pro, это какой-то чудовищный кусок метала. Его внешний вид напоминает древний iPhone 5, только в увеличенной версии с ужасными камерами, которые находятся на разных уровнях".

Дуров не упустил из вида и "монобровь", и огромные рамки, заявив, что ему вообще не нравятся пропорции экрана к размерам корпуса и считает гаджет "морально устаревшим".

"Компания Apple до сих пор использует технологии Стива Джобса и не стремится к своим собственным разработкам. Я не удивляюсь, что продажи iPhone рухнули на 21%. С такой политикой компания потеряет весь свой приоритет на рынке смартфонов", — заявляет Павел Дуров.

После демонстрации iPhone 12 ценные бумаги Apple обвалились на 3% и не проявляют динамики роста.

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