Британский автомобильный концерн обвинил Volkswagen в воровстве технологий

Концерн Jaguar Land Rover направил в USITC жалобу на немецкого автогиганта в несанкционированном использовании запатентованных изобретений, а также инженерную документальную базу на технологию Terrain Response, обеспечивающую облегчение езды по бездорожью. Инженерам комиссии по международной торговле США предстоит выяснить данный вопрос.

Британский автопроизводитель намеревается воспрепятствовать торговле на американском ранке автомобилей Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Audi Q8, Q7, Q5, A6 Allroad и Volkswagen Tiguan.

Вынесение приговора USITC по стандартным обращениям осуществляется от 15 до 18 месяцев от подачи иска, но рассмотрение данной ситуации может занять намного больший срок. В юрисдикцию USITC не входит назначение сумы урегулирования конфликта, ее действия заключаются в разрешении допуска товара на рынок США.

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