Китай создал крупнейшую сеть 5G

Исходя из его слов, число оборудованных станций 5G связи достигло 700 000 единиц, что приблизительно равно 70 процентам от общемирового количества. Кроме того, Лихонг заявил, что во время распространения вируса по миру, в "Поднебесной" отмечается увеличение использования интернет-трафика, и его объем по отношению к показателям прошлого года вырос приблизительно на 50 процентов. В отдельных областях государства это число выросло даже на 60-70 процентов.

С середины осени 2019 года лидирующие операторы мобильной связи Китая стали давать возможность жителям страны подключиться к сетям 5G. Ведущим в государстве по количеству станций связи и числу трудоустроенных в данной сфере рабочих является, безусловно, Шанхай. В данном конгломерате находятся главные НИИ большинства корпораций страны в сфере сетей 5-го поколения. Естественно, здесь-же дислоцируется и центр ведущего гиганта в сфере телекоммуникаций Huawei. У них в Шанхае расположен отдел по созданию процессоров, чипов и мобильных телефонов, функционирующих на 5-ом поколении сетей.

В РФ сети 5G, исходя из официальной информации, должны развернуть к 2024 году. Через четыре года сети нового поколения будут работать в десяти крупнейших городах страны. На основе этой технологии связи заработают 2 госпроекта.

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