МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Телеком
Великобритания намерена ввести штрафы за использование оборудования Huawei
logo

Великобритания намерена ввести штрафы за использование оборудования Huawei

Введение таких мер может нанести удар по китайской компании
​Британские власти хотят внести в парламент специальный законопроект касательно штрафов за использование оборудования от Huawei. Штрафы предусмотрены на уровне 133 тысяч долларов в день.

Введение таких мер может нанести удар по китайской компании, но в то же время затронуть и британские структуры. Тем не менее, штрафы будут применяться по отношению к компаниям, которые продолжает использовать оборудование от Huawei, несмотря на запрет. Это мотивируется тем, что развертывание 5G сетей на базе китайского оборудования может угрожать бизнесу и персональным данным пользователей. Ожидается, что полная замена оборудования произойдет до 2027 года. Cейчас национальные операторы связи лишены возможности производить закупки оборудования у китайской компании.

Напомним, что санкции против Huawei ввел Дональд Трамп прошлой весной. Американские компании, как и британские, тоже не могут сотрудничать с китайским поставщиком. В связи с санкциями сама Huawei вынуждена была продать свое подразделение Honor.

Читайте также: Стали известны подробности об iPhone 13

вторник 24.11.2020 | 15:39
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Индикатор ICE, отвечающий за отношение доллара США к основной валютной корзине снизился на 0,1%
    Доллар США падает относительно мировых валют

    ​Новости о высокой эффективности разработанных противоковидных вакцин и скорых сроках иммунизации населения в США, а также информация о начале процедуры

    вторник, 24.11.2020 | 10:30
    Валюта
  • Локальную поддержку для рубля окажет выплата налогов за ноябрь
    Рубль обещает стабильность до конца 2020 года

    Прошлая неделя продемонстрировала стабильность рубля. ​Постепенное укрепление рубля с начала недели вывело его на достаточно стабильный уровень к

    вторник, 24.11.2020 | 09:20
    Валюта
  • По расчётам, после увеличения НДФЛ в государственную казну поступит приблизительно 60 миллиардов рублей к следующему году
    В России увеличили налог для богатых

    ​Глава РФ утвердил документ о росте налога на прибыль физлиц (НДФЛ) на 2 процента. Данное изменение коснётся тех граждан, чья прибыль достигает 5 миллионов рублей в

    понедельник, 23.11.2020 | 16:51
    Налоги
Все финансовые новости
Мировые новости
  • В предыдущий раз экономика страны была в таком положении три года назад
    Экономика Нигерии продолжает снижение

    ​Экономические показатели Нигерии в текущем квартале упали более, чем на 3.5 процентов в годовом исчислении. В предыдущем квартале 2020 года снижение показателя

    понедельник, 23.11.2020 | 17:48
    Нигерия
  • Если эпидемиологический порог, установленный правительством Германии, будет превышен то карантинные ограничения продлятся автоматически на 14 дней
    В Германии намерены продлить карантинные ограничения

    Представители федеральных земель Германии в ходе оперативного заседания с Ангелой Меркель, запланированного на 25 ноября, намерены рекомендовать

    понедельник, 23.11.2020 | 15:34
    Германия
  • Экономическая политика Аргентины основанная на "печатном станке" только усугубила положение песо
    Экономика Аргентины зашла в тупик

    По мнению экспертов и главных мировых финансистов, золотовалютные закрома Аргентины опустели. И теперь у главного финансового регулятора страны есть два выхода:

    пятница, 20.11.2020 | 17:59
    Аргентина
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok