Великобритания намерена ввести штрафы за использование оборудования Huawei

Введение таких мер может нанести удар по китайской компании, но в то же время затронуть и британские структуры. Тем не менее, штрафы будут применяться по отношению к компаниям, которые продолжает использовать оборудование от Huawei, несмотря на запрет. Это мотивируется тем, что развертывание 5G сетей на базе китайского оборудования может угрожать бизнесу и персональным данным пользователей. Ожидается, что полная замена оборудования произойдет до 2027 года. Cейчас национальные операторы связи лишены возможности производить закупки оборудования у китайской компании.

Напомним, что санкции против Huawei ввел Дональд Трамп прошлой весной. Американские компании, как и британские, тоже не могут сотрудничать с китайским поставщиком. В связи с санкциями сама Huawei вынуждена была продать свое подразделение Honor.

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