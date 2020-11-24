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Обязательную установку отечественного ПО перенесут на апрель
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Обязательную установку отечественного ПО перенесут на апрель

По данному вопросу неоднократно обсуждались требования и порядок предустановки
​Обязательная установка отечественных приложений на смартфоны россиян пока что отложена. Ранее планировалось данное нововведение реализовать с 1 января до 1 апреля 2021 года. 

Чиновники полагают, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет принят, поскольку уже внесен в Госдуму и в скором времени планируется к рассмотрению.

По данному вопросу неоднократно обсуждались требования и порядок предустановки, поставщики гаджетов, ритейлеры, а также разработчики программного обеспечения. В настоящее время прорабатываются различные варианты, позволяющие сбалансировать интересы всех участников.

Предустановка планируется на гаджеты, которые были выпущены с начала 2021 года. Какие же приложения будут устанавливаться? Это будут поисковые системы, новостные агрегаторы, навигаторы, программы доступа в облачные хранилища, мессенджеры. Не исключено и появление в списке отечественных антивирусов. В дальнейшем список планируется ежегодно расширять и актуализироват с учетом современных тенденций и требований.

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вторник 24.11.2020 | 16:12
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