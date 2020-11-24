Обязательную установку отечественного ПО перенесут на апрель

Чиновники полагают, что в ближайшее время соответствующий законопроект будет принят, поскольку уже внесен в Госдуму и в скором времени планируется к рассмотрению.

По данному вопросу неоднократно обсуждались требования и порядок предустановки, поставщики гаджетов, ритейлеры, а также разработчики программного обеспечения. В настоящее время прорабатываются различные варианты, позволяющие сбалансировать интересы всех участников.

Предустановка планируется на гаджеты, которые были выпущены с начала 2021 года. Какие же приложения будут устанавливаться? Это будут поисковые системы, новостные агрегаторы, навигаторы, программы доступа в облачные хранилища, мессенджеры. Не исключено и появление в списке отечественных антивирусов. В дальнейшем список планируется ежегодно расширять и актуализироват с учетом современных тенденций и требований.

Читайте также: Флагман Huawei не смог пройти тест на прочность