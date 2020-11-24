Открытие границ во всем мире может произойти в середине 2021 года

Появление вакцины от коронавируса будет способствовать тому, что в мире возобновится авиасообщение. Также свой вклад внесет и распространение тестирования во многих странах мира, что особенно важно, поскольку многие пассажиры могут отказаться от прививок.

В то же время, появляются авиакомпании, которые хотят сделать вакцинацию обязательной для того чтобы иметь возможность совершать перелеты. Первой такой компанией стала Qantas из Австралии.

Согласно подсчетам аналитиков, за период пандемии авиакомпании потеряют примерно 157 млрд долларов.В целом, доход составит 191 млрд долларов. Общее количество пассажиров сократилось до 1,8 млрд человек (ранее было 4,5 млрд). Как отмечают врачи, риск заразиться коронавирусом в самолете является довольно низким и находится в той же категории, что и удар молнии.

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