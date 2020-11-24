Total остановила производственные мощности городе Донж

Инсайдеры из профсоюзов дали информацию, что прекращение функционирования завода может продлиться до конца зимы, а начнётся уже со следующей недели.

"Ограничения из-за коронавируса отрицательно сказываются на покупках топлива, что ведёт к рекордному падению нефтесектора", - поведала пресс-служба компании.

"В условиях такого кризиса нефтеперерабатывающий завод в Донже производил продукцию себе же в минус. Мы решили заморозить данный объект на некоторое время, до того как обстоятельства позволят нам работать в плюс", - подытожила Total.

Производственные мощности НПЗ составляют 220 тысяч баррелей нефти в сутки.

Однако, сама Total заявила, что совершенствование компании не будет прекращено, учитывая выделенные 450 млн. евро (534 миллиона долларов).

Читайте также: \"Газпром нефть\" получила обновленный рейтинг