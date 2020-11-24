МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Бизнес
Индустрия
Tesla может стать самим дорогим автопроизводителем в мире
logo

Tesla может стать самим дорогим автопроизводителем в мире

Акции гиганта взлетели на 3,5 процента, до 540,43 долларов
​Капитализация Tesla, вероятно, достигнет полтриллиона долларов уже сегодня, в следствие гонки на торгах, благодаря которой бумаги корпорации в этом году взлетели в цене больше, чем в 6 раз.

Стоимость ценных бумаг автоконцерна увеличилась на 28 процентов после того момента, как S&P Dow Jones Indices заявила о внесении компании в индекс S&P 500 уже через месяц.

Акции гиганта взлетели на 3,5 процента, до 540,43 долларов, во время торговли вне биржи и, вероятно, будут стартовать с отметки в 527,48 долларов при открытии, благодаря чему корпорация достигнет стоимости 500 млрд. долларов.

По итогам гонки акций, основатель американской компании по выпуску электрокаров Илон Маск в списке самых богатых людей планеты, по рейтингу агентства Bloomberg, занял вторую строчку, обогнав Гейтса, и теперь его состояние оценивается в $127.9 млрд.

Tesla стала самым дорогим производителем автомобилей в мире, даже учитывая то, что Toyota, Volkswagen и GM имеют гораздо большее производство.

Ценные бумаги прочих автокомпаний, ориентированных на электротранспорт, также поднялись вверх с начала осени, после того, как Байден обозначил приоритетность электромобилей для рынка США.

Читайте также: Компания Cadence Design отчиталась о доходах в Q3

вторник 24.11.2020 | 17:20
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы
  • Индикатор ICE, отвечающий за отношение доллара США к основной валютной корзине снизился на 0,1%
    Доллар США падает относительно мировых валют

    ​Новости о высокой эффективности разработанных противоковидных вакцин и скорых сроках иммунизации населения в США, а также информация о начале процедуры

    вторник, 24.11.2020 | 10:30
    Валюта
  • Локальную поддержку для рубля окажет выплата налогов за ноябрь
    Рубль обещает стабильность до конца 2020 года

    Прошлая неделя продемонстрировала стабильность рубля. ​Постепенное укрепление рубля с начала недели вывело его на достаточно стабильный уровень к

    вторник, 24.11.2020 | 09:20
    Валюта
  • По расчётам, после увеличения НДФЛ в государственную казну поступит приблизительно 60 миллиардов рублей к следующему году
    В России увеличили налог для богатых

    ​Глава РФ утвердил документ о росте налога на прибыль физлиц (НДФЛ) на 2 процента. Данное изменение коснётся тех граждан, чья прибыль достигает 5 миллионов рублей в

    понедельник, 23.11.2020 | 16:51
    Налоги
Все финансовые новости
Мировые новости
  • В предыдущий раз экономика страны была в таком положении три года назад
    Экономика Нигерии продолжает снижение

    ​Экономические показатели Нигерии в текущем квартале упали более, чем на 3.5 процентов в годовом исчислении. В предыдущем квартале 2020 года снижение показателя

    понедельник, 23.11.2020 | 17:48
    Нигерия
  • Если эпидемиологический порог, установленный правительством Германии, будет превышен то карантинные ограничения продлятся автоматически на 14 дней
    В Германии намерены продлить карантинные ограничения

    Представители федеральных земель Германии в ходе оперативного заседания с Ангелой Меркель, запланированного на 25 ноября, намерены рекомендовать

    понедельник, 23.11.2020 | 15:34
    Германия
  • Экономическая политика Аргентины основанная на "печатном станке" только усугубила положение песо
    Экономика Аргентины зашла в тупик

    По мнению экспертов и главных мировых финансистов, золотовалютные закрома Аргентины опустели. И теперь у главного финансового регулятора страны есть два выхода:

    пятница, 20.11.2020 | 17:59
    Аргентина
Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok