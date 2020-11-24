Tesla может стать самим дорогим автопроизводителем в мире

Стоимость ценных бумаг автоконцерна увеличилась на 28 процентов после того момента, как S&P Dow Jones Indices заявила о внесении компании в индекс S&P 500 уже через месяц.

Акции гиганта взлетели на 3,5 процента, до 540,43 долларов, во время торговли вне биржи и, вероятно, будут стартовать с отметки в 527,48 долларов при открытии, благодаря чему корпорация достигнет стоимости 500 млрд. долларов.

По итогам гонки акций, основатель американской компании по выпуску электрокаров Илон Маск в списке самых богатых людей планеты, по рейтингу агентства Bloomberg, занял вторую строчку, обогнав Гейтса, и теперь его состояние оценивается в $127.9 млрд.

Tesla стала самым дорогим производителем автомобилей в мире, даже учитывая то, что Toyota, Volkswagen и GM имеют гораздо большее производство.

Ценные бумаги прочих автокомпаний, ориентированных на электротранспорт, также поднялись вверх с начала осени, после того, как Байден обозначил приоритетность электромобилей для рынка США.

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