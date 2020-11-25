Facebook отштрафован на 6 млн долларов

Южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что компанией Facebook систематически не соблюдался закон о защите персональных данных, и в 2012 - 2018 годах компанией были переданы сторонним организациям индивидуальные данные пользователей, пострадали примерно 3,3 млн клиента компании.

Известно, что разглашению подверглись такие данные, как пользовательские имена, даты рождения, сфера деятельность, профессиональный опыт, семейное положение и город проживания. Регулятору неизвестен полный объем слитой информации, так как Facebook не предоставил документов. Департамент передал данные в прокуратуру для возбуждения дела по проверке деятельности известной компании.

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