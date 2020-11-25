Tesla отзовет свои авто из-за дефектов в крыше и подвеске

Суть дефектов заключает в том, что обшивка крыши, выполняющая косметическую функцию, приклеивалась к корпусу авто без какой-либо предварительной грунтовки. Из-за этого несколько кузовных элементов рискуют быть отделенными от корпуса прямо во время движения.

Помимо кузовных дефектов, неполадки зафиксированы в электроподвеске автомобилей. В то же время в самой Tesla отмечают, что до момента отзыва не фиксировалось каких-либо инцидентов, связанных с вышеуказанными проблемами.Ранее стало известно, что Tesla разработала специальное программное обеспечение, которое усовершенствует функции беспилотных автомобилей и сделает их еще более безопасными и удобными. Для тестирования, в основном, использовалось обычное шоссе, однако часть маршрута беспилотное авто проехало по городу через светофоры и перекрестки. Все это время навигация в автомобиле работала без каких-либо сбоев.

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