В Японии гражданам помогут приобрести электрокары

Сейчас власти выделяют гражданам примерно $3,8 тысяч, однако в следующем году выплаты планируется увеличить в два раза. Для того, чтобы заряжать аккумулятор данного средства передвижения, планируется использовать только возобновляемые источники энергии, к примеру, дома или в офисе должны стоять солнечные батареи, которые и генерируют такую энергию.

Сегодня возобновляемые источники энергии по стоимости примерно равны традиционным или даже иногда на 20-30% дороже. Такие требования должны будут стимулировать использование экологически чистых видов энергии. В минувшем году в Японии было продано примерно 20 тысяч электрокаров.

Во Франции также намерены поддержать инициативу японских властей и будут доплачивать по тысяче евро тем, кто приобретает подержанные электрокары на территории страны. Размер субсидии на новые автомобили составляет семь тысяч евро. Планируется, что в этом году во Франции продадут около 100 тысяч электромобилей.

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