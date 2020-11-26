Walt Disney проведет масштабное увольнение сотрудников

Распространение вируса и локдауны отрицательно влияют на большинство отделов медиагиганта. Прибыль дочерней компании, занимающейся развлекательными центрами и круизами, и, кроме того, ориентированной на производство товаров для потребителей и компьютерных игр, в предыдущем финквартале упала на рекордные 61%, до 2,58 миллиарда долларов.

Развлекательные территории корпорации находятся в подвешенном состоянии, они либо прекратили свою работу, либо работают в режиме карантина, с многими ограничениями уже длительный период. Круизные путешествия заморожены со второго квартала 2020 года, магазины с товарами также, преимущественно, не открываются.

Исходя из заявления компании, Disney готова следовать мерам, которые позволят контролировать финансовую ситуацию, в том числе, получить вспомогательную денежную поддержку, заморозить погашение дивидендов, значительно уменьшить производство медиаконтента и, безусловно, выдать работникам бессрочные отпуска или и вовсе их уволить.

Несмотря на всё это, стоимость ценных бумаг Walt Disney выросла на 3 процента за 2020 год.

Читайте также: ​Anthem опубликовала финансовую отчётность за Q1