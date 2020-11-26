Volkswagen начала переходить на альтернативное топливо

Логистическая группа компании арендует два таких судна, которые совершают около 50 рейсов в год и перевозят примерно 250 тысяч новых автомобилей. На одном судне вмещается до 3500 машин, а мощность дизельной установки корабля составляет 19 тысяч лошадиных сил.

Представители немецкого автогиганта уверены, что переход на новый источник топлива позволит снизить выбросы углекислого газа примерно на 85% или на 52 тысячи тонн в год.

Компания DB Cargo, которая является партнером Volkswagen в сфере перевозок поездами, также намерена использовать альтернативное топливо в своих составах. Таким образом, вся Volkswagen Group планирует добиться СО2- нейтральности уже к 2050 году. В свою очередь, Еврокомиссия постоянно ужесточает экологические нормы для ряда предприятий региона.

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