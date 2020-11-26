Renault закроет завод недалеко от Парижа

За почти 70 лет своей истории завод может похвастаться более 20 различными моделями автомобилей, собранными в его цехах. Сейчас там собирают электрокары Zoe и Nissan Micra. К 2024 году предприятие планируется перепрофилировать под модернизацию и переработку автомобилей и аккумуляторов. Производство электрокаров будет перенесено на другой завод.

Местные профсоюзы активно выступали против закрытия, поскольку полагали, что производство автомобилей вполне реально совмещать с другими видами деятельности. Главы профсоюзов заявили, что Renault не должен уничтожать имеющиеся производственные мощности и, в то же время, пользоваться активной финансовой поддержкой со стороны государства.Ранее президент Франции Э.Макрон заявил о поддержке национального автопрома и запуска плана финансового оздоровления компании.

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