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Renault закроет завод недалеко от Парижа
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Renault закроет завод недалеко от Парижа

За почти 70 лет своей истории завод может похвастаться более 20 различными моделями автомобилей, собранными в его цехах
​Компания Renault приняла решение закрыть автомобильный завод на одном из европейских предприятий неподалеку от Парижа. Данное решение было сделано несмотря на активное сопротивление властей Франции.

За почти 70 лет своей истории завод может похвастаться более 20 различными моделями автомобилей, собранными в его цехах. Сейчас там собирают электрокары Zoe и Nissan Micra. К 2024 году предприятие планируется перепрофилировать под модернизацию и переработку автомобилей и аккумуляторов. Производство электрокаров будет перенесено на другой завод.

Местные профсоюзы активно выступали против закрытия, поскольку полагали, что производство автомобилей вполне реально совмещать с другими видами деятельности. Главы профсоюзов заявили, что Renault не должен уничтожать имеющиеся производственные мощности и, в то же время, пользоваться активной финансовой поддержкой со стороны государства.Ранее президент Франции Э.Макрон заявил о поддержке национального автопрома и запуска плана финансового оздоровления компании.

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четверг 26.11.2020 | 18:10
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