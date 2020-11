Фондовый рынок Уолл-стрит закрыл торги ростом индексов

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 1,93%, индекс S&P 500 подорожал на 1,67%, индекс NASDAQ Composite поднялся на 1,78%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), которые подорожали на 7,80 п. (4,10%), закрывшись на отметке в 198,00. Котировки Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) выросли на 1,41 п. (3,93%), завершив торги на уровне 37,20. Бумаги Boeing Co (NYSE:BA) выросли в цене на 5,04 п. (3,39%), закрывшись на отметке 153,64.

Лидерами падения стали акции Chevron Corp (NYSE:CVX), цена которых упала на 0,58 п. (0,80%), завершив сессию на отметке 71,57. Акции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) поднялись на 0,72 п. (0,52%), закрывшись на уровне 137,97, а Amgen Inc (NASDAQ:AMGN) снизились в цене на 0,48 п. (0,22%) и завершили торги на отметке 219,73.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Arista Networks (NYSE:ANET), которые подорожали на 15,32% до отметки 249,24, Gartner Inc (NYSE:IT), которые набрали 12,15%, закрывшись на уровне 140,21, а также акции Nordstrom Inc (NYSE:JWN), которые повысились на 10,47%, завершив сессию на отметке 13,46.

Лидерами падения стали акции Mosaic Co (NYSE:MOS), которые снизились в цене на 13,45%, закрывшись на отметке 16,93. Акции компании Leggett & Platt Incorporated (NYSE:LEG) потеряли 5,19% и завершили сессию на уровне 41,26. Котировки PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) снизились в цене на 4,27% до отметки 179,75.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Alaska Communications Systems (NASDAQ:ALSK), которые подорожали на 59,69% до отметки 3,050, Aptevo Therapeutics Inc (NASDAQ:APVO), которые набрали 55,40%, закрывшись на уровне 9,7900, а также акции Beasley Broadcast Group Inc (NASDAQ:BBGI), которые повысились на 37,10%, завершив сессию на отметке 1,70.

Лидерами падения стали акции ATIF Holdings Ltd (NASDAQ:ATIF), которые снизились в цене на 41,30%, закрывшись на отметке 0,769. Акции компании SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) потеряли 23,96% и завершили сессию на уровне 203,58. Котировки OneSpan Inc (NASDAQ:OSPN) снизились в цене на 18,61% до отметки 18,32.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2388) превысило количество закрывшихся в минусе (509), а котировки 65 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 2233 компаний подорожали, 538 снизились, a 53 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Alaska Communications Systems (NASDAQ:ALSK) выросли до максимума, повысившись на 59,69%, 1,140 п., и завершили торги на отметке 3,050. Котировки акций ATIF Holdings Ltd (NASDAQ:ATIF) упали до исторического минимума, упав на 41,30%, 0,541 п., и завершили торги на отметке 0,769. Котировки акций Aptevo Therapeutics Inc (NASDAQ:APVO) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 55,40%, 3,4900 п., и завершили торги на отметке 9,7900.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 4,79% до отметки 35.35.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,82%, или 15,50, достигнув отметки $1.908,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре выросли на 2,61%, или 0,96, до $37,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе подорожали на 2,08%, или 0,81, до отметки $39,78 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,49% до 1,1697, а котировки USD/JPY упали на 0,11%, достигнув отметки 104,59.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,57% до 93,612.

