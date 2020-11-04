Выборы в президенты США проходят спокойно

«Я слышал, что мы очень хорошо [ведем] во Флориде, Аризоне, невероятно хорошо в Техасе», - сказал он. Однако Трамп не уточнил, на чем конкретно основаны такие оптимистичные прогнозы.

В то же время кандидат от Демократической партии Джозеф Байден пока воздерживается от каких-либо прогнозов.Без нарушений

На некоторых участках с момента открытия выстроились очереди из избирателей.

Сообщений о серьезных нарушениях или сбоях в ходе голосования не поступало. В Пенсильвании голосование в трех избирательных округах началось с небольшим опозданием, в Джорджии в одном округе были проблемы в работе автоматизированной системы голосования, но их быстро решили. В Небраске власти призывают игнорировать телефонные звонки с призывами в день выборов оставаться дома, поступающие из неизвестного источника. В Нью-Йорке было получено несколько бюллетеней, направленных на имена уже умерших людей.

Тема предполагаемого иностранного вмешательства в выборы, которую в ходе предвыборной гонки поднимали оба основных кандидата в президенты, была вновь поднята правительством США. Однако, как признал исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф, в Вашингтоне «не располагают свидетельствами того, что какой-либо иностранный противник добился успеха в том, чтобы повлиять» непосредственно на результаты голосования.

Уверенность Трампа.

По оценкам экспертов, на этих выборах из-за пандемии коронавируса более 100 млн человек проголосовали досрочно, из них около 65 млн - по почте. Учет голосов, отправленных по почте, может привести к затягиванию процесса подсчета бюллетеней, некоторые эксперты предупреждают, что итоги выборов могут стать известны не в ночь голосования, а спустя дни или даже недели.Первые точные данные об исходе голосования есть по отдельным малым населенным пунктам. В городке Диксвил-Нотч, где голосование началось в полночь по местному времени, все пять избирателей проголосовали за Байдена, а в Миллсфилде победил Трамп, за которого проголосовали 16 человек, 5 - за Байдена.

Трамп считает, что «в зависимости от масштабов» его победы о ней может стать известно уже вечером.

Байден воздерживается в настоящее время от такого рода конкретных прогнозов. Он призвал избирателей проголосовать за «новый день для Америки».

Внимание мирового сообщества.

За выборами в США следит все мировое сообщество. Власти ряда стран, в том числе Канады и ФРГ заявили, что настроены на сотрудничество с США независимо от исхода выборов. Вместе с тем глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что ЕС придется в будущем больше заботиться о собственной безопасности независимо от исхода президентских выборов в США. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант» отметил, что Россия с уважением воспримет любой выбор американского народа и готова к выстраиванию конструктивного сотрудничества, но у Москвы нет завышенных ожиданий.

МИД КНР 30 октября выразил надежду на позитивные изменения в позиции США по отношению к Пекину, который готов к сотрудничеству, но при этом будет отстаивать свои интересы. Впрочем, как пишет «Глобал таймс», в китайских соцсетях пользователи уделяют больше внимания обсуждению сетей 5G, предстоящим распродажам и выведенному китайскими учеными гибридному рису.

В ожидании результатов торги на Нью-Йоркской фондовой бирже открылись ростом Dow Jones и S&P 500. На биржах Шанхая и Шэньчжэня торги 3 ноября завершились ростом основных котировок.

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