На рынках Азии котировки фьючерсов на нефть WTI выросли

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть WTI с поставкой в декабре торгуются по цене 38,55 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 2,36%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нефть WTI нашла поддержку на уровне 33,64 долл. и сопротивление — на 38,76 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,43% и торгуется на отметке 93,960 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на нефть Brent с поставкой в январе вырос на 2,06%, достигнув отметки 40,53 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на нефть Brent и нефть WTI составила 1,98 долл. за баррель.​

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