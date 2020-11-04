На рынках Азии котировки фьючерсов на золото снизились

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.897,70 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,66%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.859,20 долл. и сопротивление — на 1.917,85 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,48% и торгуется на отметке 94,005 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в декабре снизился на 1,85%, достигнув отметки 23,885 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 0,65%, дойдя до уровня 3,0790 долл. за фунт.

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